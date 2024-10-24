Нганну: У реванші Дюбуа – Джошуа може статися все що завгодно

Чемпіон PFL (Professional Fighters League) Франсіс Нганну не насмілився дати точний прогноз на потенційний реванш між Данієлем Дюбуа (22-2, 21 KO) та Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Його слова цитує Sky Sports.

" Я без поняття. Може знову щось непередбачуване. Ніхто цього не знає. Бій може завершитись на користь як Ентоні, так і Даніеля", – сказав Нганну.

Раніше IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.

З Джошуа зняли тимчасову дискваліфікацію після поразки нокаутом, він вже готовий до виходу на ринг.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.