З Джошуа зняли тимчасову дискваліфікацію після поразки від Дюбуа

Колишній дворазовий чемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) може відновити свою боксерську кар'єру, його тимчасова дискваліфікація завершилась.

Відзначимо, що Джошуа був відсторонений від боксу після поразки нокаутом від Даніеля Дюбуа. Після цього результату Британська боксерська рада винесла рішення про 28-денну дискваліфікацію боксера.

Цей процес є стандартним для будь-якого бійця, який зазнав поразки нокаутом. 19 жовтня термін закінчився, Ентоні може знову повернутися на ринг.

Раніше IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.