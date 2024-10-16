IBF визначила дедлайн реваншу між Джошуа і Дюбуа

Бій-реванш між Даніелем Дюбуа та Ентоні Джошуа має відбутися до 22 квітня наступного року, згідно з правилами IBF

Про це повідомляє Sky Sports.

Дюбуа має дев'ять місяців на добровільний захист титулу, що відкриває можливість для реваншу з Джошуа, але він повинен провести цей бій до 22 квітня.

Правило 5.A.2 правил IBF у надважкій вазі говорить, що "всі добровільні захисти і будь-які інші поєдинки чемпіона повинні бути завершені принаймні за 60 днів до дати обов'язкового захисту чемпіонського титулу".

Після цієї дати Дюбуа повинен провести обов'язковий захист титулу, який, ймовірно, відбудеться проти переможця елімінатора IBF муж Мартіном Баколе з Агітом Кабайєлом

У регламенті зазначено, що чемпіон "зобов'язаний провести обов'язковий захист свого титулу з інтервалом не більше дев'яти місяців проти провідного претендента у надважкій вазі, визначеного організацією".

IBF, однак, заявила, що Дюбуа дозволять провести об'єднавчий бій після цієї дати.

Дюбуа говорив про своє бажання битися з переможцем бою-реваншу Усика з Ф'юрі в Саудівській Аравії в грудні, де на кону стоятимуть пояси WBC, WBO і WBA.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.