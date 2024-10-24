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Чемпіон ММА

Пол після бою з Тайсоном дебютує в PFL

Олександр Булава — 24 жовтня, 22:51
Пол після бою з Тайсоном дебютує в PFL
Майк Тайсон та Джейк Пол
Getty Images

Блогер та боксер Джейк Пол (10-1, 7 КО) після свого бою з ексчемпіоном світу Майком Тайсоном має намір продовжити свою кар'єру в ММА.

Про це заявив голова Professional Fighters League (PFL) Донн Девіс.

Дебют Пола в промоушені відбудеться влітку 2025 року.

Зазначимо, що Джейк ще у 2023 році підписав контракт з PFL – професійною лігою бійців, яка проводить змагання зі змішаних єдиноборств.

Бій Пола з Тайсоном відбудеться 15 листопада. Спершу поєдинок був запланований на 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Нагадаємо, нещодавно у PFL дебютував камерунець Френсіс Нганну (18-3). Він у першому раунді здолав бразильця Ренана Феррейру (13-4) та став новим чемпіоном організації.

PFL Джейк Пол Майк Тайсон

Джейк Пол

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