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Чемпіон ММА

Тріумфальне повернення: Нганну нокаутував Феррейру в першому раунді та став чемпіоном PFL

Микола Дендак — 20 жовтня, 02:06
Тріумфальне повернення: Нганну нокаутував Феррейру в першому раунді та став чемпіоном PFL
Getty Images

Колишній чемпіон UFC у важкій вазі камерунець Френсіс Нганну (18-3) здолав бразильця Ренана Феррейру (13-4) у бою за титул чемпіона PFL.

Поєдинок між ними відбувся в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) на арені Kingdom Arena.

Бій тривав усього 3 хвилини 32 секунди. Френсіс перевів бій у партер, що стало вирішальним. Бразилець намагався накинути "трикутник" на шию Френсіса, проте той вибрався із захвату.

Далі Феррейра припустився фатальної помилки та віддав колишньому чемпіону UFC спину. Той скористався можливістю та забив свого опонента з вигідного становища. Це вже 12-та перемога Нганну в першому раунді.

Зауважимо, що Нганну востаннє бився за правилами ММА ще в січні 2022 року, здолавши Сиріла Гана в рамках UFC 270.

Потім Нганну вирішив спробувати себе у боксі. 37-річний боєць спочатку непогано виявив себе проти Тайсона Ф'юрі – британець виграв лише роздільним рішенням суддів. Однак у наступному поєдинку стався провал проти Ентоні Джошуа – Нганну поступився нокаутом у другому раунді.

PFL Франсіс Нганну Ренан Феррейра

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