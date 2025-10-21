Вовчанчин: Фільм про Керра називається "Незламний", але ж я зламав його психологічно

Українська легенда ММА Ігор Вовчанчин поговорив про фільм "Незламний" та невідповідність назви із тим, що відбувалося між ним та американцем Марком Керром.

Про це 52-річний українець розповів в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

На початку жовтня у світовому прокаті з'явився фільм "Незламний", який розповідає історію американського бійця ММА Марка Керра. Вовчанчин погодився із тим, що назвав не відповідає дійсності, адже він двічі перемагав Керра, чим фактично зламав його.

"Я його дійсно психологічно зламав. Але така в мене була робота. Що ж стосується назви, то потрібно розуміти, що цей фільм – комерційний проєкт, який творці голлівудської спортивної драми хотіли зробити успішним. Тому кон'юнктуру ніхто не скасовував. І в назві, і в сюжеті. Мене трохи засмутило, що в фільмі не показали наш другий бій з Керром, який я теж виграв. Адже там був дуже конкурентний поєдинок і я зумів переломити хід бою тільки в додатковий час. Але в цілому мені сподобалося. Сюжет – цікавий, гра акторів – гарна", – сказав Вовчанчин.

Його також попросили прокоментувати іншу невідповідність, а саме зріст акторів, які їх грали.

У ролі Вовчанчина виступив абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик (191 см), а у ролі Керра – голлівудський актор та колишній рестлер Двейн "Скеля" Джонсон (193 см). Але насправді між Вовчанчиним та Керром було 10 см різниці, а не 2 см. Проте самого Ігоря це не збентежило.

"10 см різниця – не так вже і багато. Свого часу я проти Віталія Кличка бився – ось там різниця в антропометричних даних дійсно вражаюча. А тут, вважаю, у межах норми".

