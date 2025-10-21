Вовчанчин: Натякніть "Скелі" Джонсону, щоб наступну спортивну драму зняв про мене з Усиком у головній ролі

Український боєць змішаних єдиноборств Ігор Вовчанчин хотів би, щоб про нього зняли спортивну драму.

Про це 52-річний українець розповів в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

Нещодавно у світовому прокаті з'явився художній фільм "Незламний" про американця Марка Керра, якого Вовчанчин перемагав двічі за кар'єру. Продюсером фільму виступив Двейн "Скеля" Джонсон, який також зіграв самого Керра, у той час, як роль Ігоря виконав абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

Згадавши його неймовірну серію перемог, яка складалася з 32 поєдинків, Вовчанчин зізнався, що йому подобається ідея фільму про нього самого.

"Було б непогано. Потрібно про це натякнути Двейну Джонсону. Я б зрадів, якби "Скеля" наступну спортивну драму зняв про мене, а мого героя знов зіграв Олександр Усик. Тож, напишіть, що чекаю пропозицію від Двейна Джонсона (посміхається)", – сказав Вовчанчин.

За словами українського бійця, він ще не обговорював із Марком Керром дану стрічку.

"До обговорення спортивної драми справа поки не дійшла. Але донька спілкується з Марком Коулменом, який був тренером Керра. Передаємо один одному вітання через них".

Раніше Ігор Вовчанчин прокоментував невідповідність локалізації назви фільму "Незламний", враховуючи результати обох поєдинків Марка Керра з українцем.