Вовчанчин: Після бою зі мною в Керра з’явилися ментальні проблеми, як у Ф’юрі після поєдинку з Кличком

Колишня зірка ММА Ігор Вовчанчин в ексклюзивному коментарі Чемпіону пояснив, чому саме він з’явився в сценарії фільму "Незламний" про відомого американського бійця ММА Марка Керра.

За словами легенди ММА, саме протистояння з ним стало поворотним моментом для Керра. Адже після цього в американця почалися такі ж ментальні проблеми, які були і в Тайсона Ф'юрі після поєдинку з Володимиром Кличком.

" Біографічна драма присвячена Марку Керру, з яким ми билися двічі. Обидва рази я виграв. А до цього Марк взагалі був непереможним – нікому не програвав. Після наших двобоїв і спортивна кар'єра, і життя американця змінилися кардинально.

Він почав програвати бої, у нього з’явилися ментальні проблеми – такі, які були у Тайсона Ф’юрі після поєдинку з Володимиром Кличком. Фактично для Керра наші зустрічі стали тим зворотним моментом, який розділив його життя на "до" і "після ", – сказав Вовчанчин.

Нагадаємо, головну роль у фільмі зіграв Двейн "Скеля" Джонсон. Також у стрічці знімається Емілі Блант, Ліндсі Гевін та український боксер Олександр Усик, який і зіграв Ігоря Вовчанчина.

Раніше Чемпіон відвідав допрем'єрний показ нового фільму та розповів про перші враження від стрічки.