Друга перемога українця в UFC: Донченко безжально побив Мороно
У ніч проти 8 лютого в октагон повернувся український боєць ММА у напівсередній вазі Даніїл Донченко (14-2).
Українець провів бій рамках турніру UFC Fight Night 266 у Лас-Вегасі, а його суперником був 35-річний американець Алекс Мороно. Досвідчений опонент Даніїла прагнув перервати свою серію із трьох поразок поспіль.
Донченко повністю домінував в октагоні. Його перевага була настільки відчутною, що зустріч могла закінчитись вже у першому раунді. Даніїл відправив суперника у нокдаун, взявшись добивати голову суперника. Українець розквасив обличчя опоненту. Однак бійцю із США вдалось витримати та продовжити двобій.
Поєдинок не закінчився достроково, тому переможця протистояння визначали судді. Усі троє одноголосно віддали перемогу Донченку: 30-26 (двічі) та 30:27.
Повний відеоогляд бою Донченко – Мороно дивіться – ТУТ.
Нагадаємо, що у вересні 2025-го Донченко яскраво дебютував у промоушені UFC. Українець оформив дострокову перемогу над бразильцем Родріго Сезінандо (9-2) на NOCHE UFC FIGHT NIGHT 259.
Раніше повідомлялось, що американський боксер Брендон Фігероа завдав британцю Ніку Боллу першої поразки на профі-рингу.