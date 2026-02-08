Друга перемога українця в UFC: Донченко безжально побив Мороно

У ніч проти 8 лютого в октагон повернувся український боєць ММА у напівсередній вазі Даніїл Донченко (14-2).

Українець провів бій рамках турніру UFC Fight Night 266 у Лас-Вегасі, а його суперником був 35-річний американець Алекс Мороно. Досвідчений опонент Даніїла прагнув перервати свою серію із трьох поразок поспіль.

Донченко повністю домінував в октагоні. Його перевага була настільки відчутною, що зустріч могла закінчитись вже у першому раунді. Даніїл відправив суперника у нокдаун, взявшись добивати голову суперника. Українець розквасив обличчя опоненту. Однак бійцю із США вдалось витримати та продовжити двобій.

Big left hook along the fence 💥



[ Daniil Donchenko | #UFCVegas113 | LIVE NOW on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/6zQcC8GyGO

Поєдинок не закінчився достроково, тому переможця протистояння визначали судді. Усі троє одноголосно віддали перемогу Донченку: 30-26 (двічі) та 30:27.

Повний відеоогляд бою Донченко – Мороно дивіться – ТУТ.

Нагадаємо, що у вересні 2025-го Донченко яскраво дебютував у промоушені UFC. Українець оформив дострокову перемогу над бразильцем Родріго Сезінандо (9-2) на NOCHE UFC FIGHT NIGHT 259.

