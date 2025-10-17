Вовчанчин: Не всі правильно зрозуміли, що Усик зіграв мене в фільмі Двейна Джонсона

За два бої проти Марка Керра Вовчанчин заробив понад 100 тисяч доларів

На початку жовтня в український прокат вийшов фільм "Незламний" (оригінальна назва "The Smashing Machine") про відомого американського бійця ММА Марка Керра.

Для українців він цікавий тим, що в спортивній драмі знявся абсолютний чемпіон світу з професійного боксу Олександр Усик. Усик в межах свого акторського дебюту на великому екрані зіграв земляка Ігоря Вовчанчина.

Чемпіон поспілкувався з Вовчанчиним, який був зіркою ММА 25 років тому. Пропонуємо квінтесенцію відповідей Ігоря про його бойовий шлях, теперішнє життя та фільм з Двейном "Скелею" Джонсоном у головній ролі.

Усик та ажіотаж

"Коли почув, що Олександр Усик зіграє мене в спортивній драмі, спочатку подумав, що це жарт, – зізнався нам Ігор. – Коли вже отримав підтвердження, був приємно здивований. Поважаю Олександра, стежу за його кар’єрою, дивлюся кожний бій. З новиною, до речі, виникло чимало конфузів. Не всі її правильно зрозуміли – доходило до смішного. Навесні минулого року, коли вона з'явилася, мені майже кожного дня телефонували друзі, перепитували, чи буду я зніматися в Голлівуді. Спочатку пояснював, потім віджартовувався. Але новина, безперечно, викликала ажіотаж".

Вовчанчину зрозуміло, чому саме він з’явився в сценарії фільму.

"Біографічна драма присвячена Марку Керру, з яким ми билися двічі, – пояснює українець. – Обидва рази я виграв. А до цього Марк взагалі був непереможним – нікому не програвав. Після наших двобоїв і спортивна кар'єра, і життя американця змінилися кардинально. Він почав програвати бої, у нього з’явилися ментальні проблеми – такі, які були у Тайсона Ф’юрі після поєдинку з Володимиром Кличком. Фактично для Керра наші зустрічі стали тим зворотним моментом, який розділив його життя на "до" і "після".

Бої проти Керра

Перший бій з Керром відбувся 12 вересня 1999 року в Йокогамі (Японія). Світові ЗМІ тоді писали, що саме в ньому вирішиться, хто зараз боєць №1 у важкій вазі. Вовчанчин виграв технічним нокаутом, але потім ця перемога була анульована.

"Тоді в промоушені якраз мінялись правила, – пояснює Вовчанчин. – Уже не можна було бити коліном чи ногою, якщо суперник стояв у партері. Якщо не помиляюсь, це був перший турнір за новими правилами. Зараз визнаю, що останні один-два удари в фінальному епізоді першого поєдинку були зайвими. Спочатку суддя підняв мені руку. Потім результат бою було анульовано. Через ці удари коліном поєдинок визнали таким, що не відбувся. Але гонорари за бій ми з Марком отримали, як і шанс зустрітися знову".

Ігор Вовчанчин Getty Images

Матч-реванш між українцем та американцем відбувся 9 грудня 2000 року в Японії в межах турніру "Холодна лють".

"Було дуже важко. Ми провели два раунди по 10 хвилин, і не виявили переможця. Тільки в додатковій 5-хвилинці мені вдалося вирвати перемогу одноголосним рішенням суддів. Безумовно, ці два поєдинки з Марком були одними з найважчих і найдраматичніших у моїй спортивній кар’єрі".

Вовчанчин уже точно не пам’ятає, який гонорар заробив за бої проти Керра, але стверджує, що це було понад 50 тисяч доларів за кожний поєдинок. Щоправда, це не був рекордний гонорар у спортивній кар’єрі українця.

"У травні 2000 року у фіналі Гран-прі в Токіо я заробив 275 тисяч доларів, - згадує Ігор. – Щоправда, для цього довелося за один вечір провести 3 бої. У чвертьфіналі переміг канадця Гері Гудриджа, у півфіналі – японця Казуші Сахураба, у фіналі, на жаль, поступився легендарному американцю Марку Коулману, який пізніше став тренером Марка Берра".

Бій з Кличком

Зараз в це важко повірити, але в кар’єрі Вовчанчина був бій проти чинного мера Києва Віталія Кличка. Ігор та Віталій зустрілися в Севастополі на турнірі з кікбоксингу, який називався "Олімпік Херсонес". Кличко на той час вже був досвідченим кікбоксером, багаторазовим чемпіоном світу. Цікаво, що Вовчанчин виступав в категорії до 85 кг, а Кличко – до 105 кг. Тож різниця в габаритах була дуже велика.

"На тлі Віталіка я був, звісно, дуже маленьким, – розповідає Ігор. – Він як почав махати ногами, так я до нього за весь бій і підійти не зміг. Програв поєдинок за очками. А вже наступного року Віталій зосередився на боксі".

Благодійний фонд та поведінка під час війни

Ігор створив власний благодійний фонд, який з 2014 року допомагає хлопцям, які захищають нашу Батьківщину. Ремонтували машини, купували намети й "спальники" нашим воїнам. На початку повномасштабної війни Вовчанчин записався в ТРО. Потім знов повернувся до волонтерської роботи. З ідентичністю в Ігоря все в порядку.

"Я ще в школі розмовляв українською, – пригадує легендарний боєць. – Звісно, не без суржику. Потім вступив до училища. Там мене русифікували. На жаль, і далі більше спілкувався російською. Хоча моя дружина – викладачка української мови та літератури в ліцеї. Але 2014 рік дав мені чітко зрозуміти, хто такі росіяни та чим ми, українці, від них відрізняємося. Ну а після 24 лютого 2022 року ця прірва стала велетенською".

Просто факт

Про життя та спортивну кар'єру дворазового чемпіона UFC Марка Керра американський телеканал НВО випустив документальний фільм The Smashing Machine ще у 2002 році. Через 23 роки вийшов вже художній фільм з ідентичною назвою, де Керра зіграв Двейн "Скеля" Джонсон, а Вовчанчина – Олександр Усик, для якого це був акторський дебют на великому екрані.

Максим Розенко, Чемпіон