Тичок в око – це нормально, – Джонсон відповів на невдоволення фанатів через фінал бою Аспіналл – Ган

Легенда UFC Деметріус Джонсон поділився своїми думками щодо скандалу навколо головної події турніру UFC 231.

Про це 39-річний американець поговорив на своєму YouTube-каналі.

25 жовтня в Абу-Дабі пройшов черговий турнір від UFC, головною подією якого став бій за звання чемпіона промоушену у важкій вазі між володарем титулу Томом Аспіналлом та претендентом Сірілом Ганом.

На жаль для усіх шанувальників змішаних єдиноборств, цей поєдинок завершився без результату через те, що Аспіналл не зміг продовжити бій – він отримав тичок в око від Гана.

Фанати на арені свистіли, демонструючи своє невдоволення. Проте Джонсон заявив, що такі моменти під час поєдинку – це цілком нормальна річ, і вони нікуди не дінуться.

"Люди не розуміють і не зрозуміють. Вони завжди будуть сперечатися про те, як усунути цей момент. Сперечатись про те, як прибрати тички в очі з ММА. Зрозумійте, ні*уя у вас не вийде. Чому це взагалі відбувається? Та тому, що це нормальна людська реакція. Якщо щось валить на вас, то ви викидаєте вперед руки. Саме це і сталося у випадку з Ганом та Томом. Це була просто звичайна людська реакція на ситуацію", – сказав Деметріус.

