Another one: Голловей відповів на виклик Олівейри на реванш за титул BMF

Володар символічного титулу BMF Макс Голловей готовий зустрітися у реванші з Чарльзом Олівейрою.

Про це 33-річний американець повідомив у соцмережах.

Сьогодні, 12 жовтня, Олівейра переміг Матеуша Гамрота на шоу UFC Fight Night 261 в Ріо-де-Жанейро. Після перемоги 35-річний бразилець звернувся до матчмейкера UFC Хантера Кемпбелла з пропозицією поєдинку.

"Гей, Хантере, Чарльз Олівейра проти Макса Голловея. BMF. Давай зробимо це", – сказав боєць.

"CHARLES OLIVEIRA VS MAX HOLLOWAY. BMF. LET'S MAKE THAT HAPPEN"@CharlesDoBronxs calls out Max and the BMF Belt! #UFCRio pic.twitter.com/6B9TGZBZ2q — UFC (@ufc) October 12, 2025

Голловей не витрачав багато часу, щоб оголосити свою згоду на цей двобій. Для цього Макс використав відомий мем з DJ Khaled "Another One".

Нагадаємо, що Макс Голловей та Чарльз Олівейра вже зустрічалися в октагоні. Це відбулося 10 років тому під час 13-матчевої серії перемог американця.

23 серпня 2015 року Голловей виграв бій технічним нокаутом у першому раунді після того, як Олівейра отримав травму шиї/плеча під час захисту від тейкдауну та не зміг продовжити бій. Травму пізніше описали як мікророзрив стравоходу.

