Ігор Вовчанчин: Сподіваюсь, наступну спортивну драму Двейн Джонсон зніме про мене і там знов зіграє Усик

На початку жовтня в український прокат вийшов фільм "Незламний" (оригінальна назва "The Smashing Machine") про американського бійця ММА Марка Керра. В спортивній драмі знявся Олександр Усик, який зіграв українську легенду ММА Ігоря Вовчанчина.

Чемпіон дочекався, поки спортивну драму, яку в межах свого режисерського дебюту зняв легендарний Двейн "Скеля" Джонсон, подивиться Ігор, після чого поспілкувався з Вовчанчиним.

– Пане Ігорю, в українському прокаті фільм має назву "Незламний". Але ж ви фактично зламали Марка Керрра, коли перемогли його. Ніхто з друзів не жартував з приводу цієї невідповідності?

– Я його дійсно психологічно зламав. Але така в мене була робота. Що ж стосується назви, то потрібно розуміти, що цей фільм – комерційний проєкт, який творці голлівудської спортивної драми хотіли зробити успішним. Тому кон'юнктуру ніхто не скасовував. І в назві, і в сюжеті.

Мене трохи засмутило, що в фільмі не показали наш другий бій з Керром, який я теж виграв. Адже там був дуже конкурентний поєдинок і я зумів переломити хід бою тільки в додатковий час. Але в цілому мені сподобалося. Сюжет – цікавий, гра акторів – гарна.

– Як щодо інших невідповідностей? Наприклад, зріст Усика – 191 см, у Джонсона – 193 см, тоді як у вас з Керром різниця в габаритах була значно більшою.

– 10 см різниця – не так вже і багато. Свого часу я проти Віталія Кличка бився – ось там різниця в антропометричних даних дійсно вражаюча. А тут, вважаю, у межах норми.

– Зараз з Марком Керром не підтримуєте зв’язок? Можливо, вдалося обговорити фільм?

– До обговорення спортивної драми справа поки не дійшла. Але донька спілкується з Марком Коулменом, який був тренером Керра. Передаємо один одному вітання через них.

– Як відомо, Керр приймав заборонені речовини, коли готувався до боїв. Чи відчуваєте більшу гордість за себе, що двічі побили людину, яка билася на стероїдах і препаратах?

– Не кидав би каміння в Марка з цього приводу. 25 років тому був зовсім інший час. Тоді багато хто сидів на стероїдах. Допінг-проби у нас брали, але не пам’ятаю, щоб когось ловили на заборонених препаратах. Робили тільки зауваження. Думаю, що в той час допінг-проби брали виключно для статистики – щоб подивитися, що вживає боєць. Вже потім система контролю була посилена.

– Керр здобув 11 перемог поспіль і про нього зняли вже другий фільм. Ви ж мали серію з 32 звитяг поспіль. Чи хотіли б побачити фільм про себе?

– Було б непогано. Потрібно про це натякнути Двейну Джонсону. Я б зрадів, якби Скала наступну спортивну драму зняв про мене, а мого героя знов зіграв Олександр Усик. Тож, напишіть, що чекаю пропозицію від Двейна Джонсона (посміхається).

– Коли ми спілкувалися з вами навесні минулого року, ви значну частину свого особистого часу присвячували волонтерській роботі. Що змінилося у вашому житті за останні 18 місяців?

– Продовжую займатись цією справою. Мабуть, наш фонд став менш публічним – не хочу бути схожим на політиків, які висвітлюють в соцмережах кожен свій крок. Є справи, які під час війни краще робити мовчки. Розкажемо про них вже в мирний час.

Просто факт

Про життя та спортивну кар'єру дворазового чемпіона UFC Марка Керра американський телеканал НВО випустив документальний фільм The Smashing Machine ще у 2002 році. Через 23 роки вийшов вже художній фільм з ідентичною назвою, де Керра зіграв Двейн "Скеля" Джонсон, а Вовчанчина – Олександр Усик, для якого це був акторський дебют на великому екрані.

