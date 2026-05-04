Беленюк: Достатньо довго вагався, перш ніж піти в ММА

Після перемоги над поляком Аркадіушом Кулиничем у бронзовій сутичці на Олімпійських іграх 2024, український борець греко-римського стилю Жан Беленюк завершив свою кар'єру.

Але не зовсім...

На початку 2026 року стало відомо, що 35-річний спортсмен потрапив до складу національної збірної України. Тоді у коментарі Чемпіону Беленюк підтвердив, що погодиться виступати, якщо буде потреба, натякнувши також на свою участь на Олімпіаді у Лос-Анджелесі, яка відбудеться у 2028-му.

А вже 2 травня стало відомо, що Жан дебютує в ММА – 11 липня змагатиметься проти ізраїльтянина Хаїма Гозалі у київському Палаці спорту. У розмові з Чемпіоном Беленюк розповів, чому вирішив піти в ММА, чи продовжить виступати у боротьбі та як поєднуватиме це з депутатською роботою.

– Чому і коли ви вирішили піти в ММА?

– Розмови точилися достатньо давно з приводу того, чи буду я себе випробовувати в цьому виді спорту. Бо багато борців випробовують себе ним. І мені постійно задавали подібні питання. Чесно кажучи, я сам вагався достатньо довго, але знайшлися однодумці.

У мене зараз стало більше часу після боротьби, щоб приділяти його цьому: поставити ударну техніку, боротьбу – саме з точки зору бойових мистецтв. Тобто задушливі та бойові прийоми. Бо я борець, але не володію всім спектром необхідних прийомів, щоб проявляти себе саме з точки зору бойових мистецтв.

Тож я почав тренуватися, почав готуватися. І сталося так, що з'явилася пропозиція від людей-ентузіастів, які попри війну планують розвивати цей спорт в Україні. Тому вирішив спробувати.

– Ви коли роздумували над пропозицією, зважали на вік? Вам все ж 35 років, багато спортсменів у цьому віці вже завершують кар'єру.

– А ми тільки розпочинаємо. Багато хто закінчує, а ми навпаки. Справа в тому, що зараз з новітніми технологіями, відповідним підходом до харчування та всякими речами на кшталт біохакінгу... Важко порівнювати різних спортсменів. Все залежить від того, в якому стані ти, твій організм, мотивація.

Дехто закінчує і у 20 років, це ж не приклад для наслідування. А деякі і в 50. Ми знаємо такого боксера, як Бернард Хопкінс, до прикладу, який боксував на найвищому рівні до 51 року (завершив кар'єру у 2016-му – прим.). І найцікавіше те, що він робив це у середній вазі, де шалена конкуренція, і вік набагато гостріше відчувається.

– У вас є якісь цілі в ММА? Чого б ви хотіли досягнути в цьому виді?

– Спочатку треба зрозуміти свій потенціал у цьому виді спорту. І будемо дивитися. Тобто я людина, яка адекватно відчуває свій потенціал. Я не буду займатися шапкозакиданнями, мовляв, завтра ми будемо боксувати за пояс чемпіона світу у моїй ваговій категорії на рівні UFC.

Будемо дивитися, тверезо оцінювати свої шанси. Якщо бачитимемо потенціал, то будемо крокувати до цілей, які ставитимемо перед собою.

Знаєте, є такий боєць вільного стилю Йоель Ромеро. Він достатньо довго виступав в UFC. Я не знаю, чи був він чемпіоном, але точно провів багато яскравих боїв. Через це йому і давали цей майданчик для своєї реалізації. А він від мене старший майже на 15 років.

– Чи не заважатиме це вашій депутатській роботі? Адже професійний спорт вимагає багато часу.

– По-перше, ми вже поєндували достатньо вдало. В мене є команда, яка допомагає. А по-друге, у будь-якому випадку спорт у моєму житті тепер на все життя. Я приділяю півтори години майже щодня, щоб підтримувати свою фізичну форму. Це може бути настільний теніс, просто пробіжка або загальна фізична підготовка.

Просто зараз буде акцент зроблений саме на підготовку до бою у форматі ММА. Я таким чином змістив акцент на те, щоб підтягнути техніку та витривалість. База в мене точно є, бо стільки років у боротьбі.

Треба лише додати ці аспекти, які необхідні мені у змішаних єдиноборствах. Щоб максимально ефективно та продуктивно проявити себе у двобої.

– Ви на цей рік все ще залишаєтеся у заявці збірної з боротьби…

– Спортсмени, які показують високий результат, у моєму випадку – бронзова медаль на Олімпійських іграх 2024, автоматично наступні 2 сезони включаються у збірну. Це чисто бюрократичний підхід, і ніхто не поспішає з ним прощатися. Умовно людина перехоче, а включити у збірну її буде достатньо складно.

Ми знаємо прецеденти, коли люди завершували кар'єру, а потім поверталися. Для цього так і робиться. Якщо за ці 2 роки людина не виступала ніде, то її виключають зі складу.

А з приводу мене, якщо в мене буде бажання виступити на якихось змаганнях, відібратися на Ігри в Лос-Анджелесі, то я про це заявлю. Наразі я займаюся своїми справами, працюю в парламенті, максимально намагаюся бути корисним та продуктивним на своєму місці. А що буде далі – поки не готовий коментувати.

Не хочу поки говорити, що я точно не продовжуватиму кар'єру греко-римського борця. Бо я за свої слова відповідаю. Можливо, мені захочеться повернутися, а так я сам собі знівелюю цю можливість. Будемо бачити. Зараз переді мною стоять абсолютно інші задачі.

– Зараз ви та Парвіз Насібов йдете в ММА. Чи є в нас перспективні хлопці, які зможуть замінити вас у збірній?

– У нас дуже гарна молодь. І будемо сподіватися, що вона зможе себе реалізувати. Вони точно зможуть на якісному рівні продовжувати гарні традиції грако-римських борців – точно є кому їх тренувати, готувати і реалізовувати потенціал.

Але не хочу загадувати. Я дуже хочу, щоб у наших борців усе виходило. Спорт – така річ, в якій багато перемінних, що можуть знівелювати всю працю спортсмена та тренерського штабу.

Тому потенціал у нас точно шалений, але хто і як проявлятиме себе – залежить від удачі, таланту, віри в себе. Я бажаю всім максимально себе реалізовувати. І щоб у них все виходило.