Названо ім’я суперника Беленюка по дебютному бою в ММА

Суперником Жана Беленюка по дебютному поєдинку в ММА стане ізраїльтянин Хаїм Гозалі.

Про це повідомляє пресслужба Arena, яка опублікувала постер турніру, який відбудеться 11 липня.

Гозалі, який стане суперником Беленюка – 52-річний представник Ізраїлю, який виступав на турнірах Bellator. Востаннє він виходив в октагон у квітні 2025 року на турнірі Israel World Combat Championship у форматі боїв без рукавичок.

Нагадаємо, турнір з ММА в київському Палаці спорту запланований на 11 липня поточного року. У тому ж івенті дебютує ще один призер Олімпійських ігор у греко-римській боротьбі, Парвіз Насібов. Також поєдинок у стійці проведе боєць на голих кулаках Бовар Ханаков. У програмі заявлено повернення в ММА братів Парубченків.

Нагадаємо, що Жан Беленюк оголосив про завершення спортивної кар'єри після Олімпіади-2024, де він став бронзовим призером. На рахунку борця також "золото" Токіо-2020 і "срібло" Ріо-2016.

Нещодавно 34-річний спортсмен потрапив до складу національної збірної України з греко-римської боротьби на 2026 рік. Згодом Беленюк підтвердив відновлення кар'єри, натякнувши на виступ на Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі.