Чемпіон UFC, який викликав Усика на бій, пояснив, чому не хоче поєдинку з Джейком Полом

Чемпіон UFC у напівважкій вазі Алекс Перейра (12-2) не вважає, що ютубер Джейк Пол (11-1, 7 КО) не зможе стати йому гідним опонентом, тому не розглядає бій проти нього.

Його слова цитує BoxingNews.

"Я думаю, що це було чудовим для ЗМІ, для галасу. Я не знаю, чи це має сенс. Можливо, як виставковий матч або щось подібне. Але, чесно кажучи, я на іншому рівні, хоч він зараз і боксер. Він хлопець, який займається боксом, але я просто відчуваю, що перебуваю на іншому рівні", – заявив Перейра.

Нагадаємо, в останньому поєдинку Джейк Пол здолав Майка Тайсона.

Зазначимо, що бій завершився одноголосним рішення суддів на користь блогера Джейка Пола (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).

Після двобою "Залізний Майк" заявив, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.

Сам Перейра заявляв, що зацікавлений у поєдинку з Олександром Усіком (23-0, 14 КО).