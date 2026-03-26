Передав вітання із глибинки країни-терориста: тренер чемпіона UFC відвідав Росію

Тренер чемпіона UFC Алекса Перейри, Плініо Круз, опинився в центрі скандалу після поїздки до Росії, де відвідав турнір Karate Combat у Єкатеринбурзі.

Судячи з його соцмереж, фахівець не просто побував на змаганнях, а й активно ділився контентом із місця подій.

Найбільший резонанс викликала публікація, де Круз позує в шапці-ушанці з російською символікою, супроводивши фото підписом "з Росії з любов'ю".

На цьому тлі увага також прикута і до кар'єри самого Алекс Перейра, який уже незабаром відкриє нову сторінку у своїх виступах. Бразилець готується до дебюту у надважкій вазі, де його суперником стане Сіріл Ган.

Їхній бій запланований на турнірі UFC Freedom 250, що має відбутися 14 червня у Білому домі.

