Перейра: Я вірю, що бій з Усиком відбудеться

Чемпіон UFC у напівважкій вазі Алекс Перейра (12-2) вважає цілком реальний його поєдинок з володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Про це боксер розповів у коментарі Марку Бурісо.

"Я вже казав це раніше, що я дуже хотів провести боксерський бій. І мене запитали, хто це буде. Я сказав: "Я чемпіон, тож це має бути чемпіон". А Усик наразі чемпіон у надважкій вазі. А тепер він дав інтерв’ю і назвав моє ім’я, тому я хочу цього. Він теж хоче UFC і Riyadh Season працюють начебто разом. Тож я думаю, що тепер так і буде, я вірю, що цей бій може відбутися", – розповів Перейра.

Перейра очікує, що його наступний бій відбудеться у березні 2025 року. Напередодні бразилець переміг американця Халіла Раунтрі технічним нокаутом у 4 раунді та втретє захист титул чемпіона, який він завоював у листопаді 2023 року.

Напередодні Усик заявив, що наступний бій проведе з переможцем поєдинку Паркер – Дюбуа, а потім може зустрітися з Перейрою.