Чемпіон UFC влаштував видовищний спаринг з відомою блогеркою-моделлю

Богдан Войченко — 29 січня 2026, 08:30
Чемпіон UFC у напівважкій вазі Алекс Перейра здивував фанатів незвичним спарингом його суперницею стала відома нідерландська модель та інфлюенсерка Вера Дейкманс.

Дівчина серйозно захоплюється кікбоксінгом і вирішила перевірити свої навички проти одного з найнебезпечніших бійців планети.

У відео видно, як Вера використовує весь свій арсенал ударів і не шкодує сил. Втім, Перейра не піддавався, але поводився максимально обережно легко проводив кидки на канвас і завдавав символічних ударів, контролюючи ситуацію.

Обидва залишилися задоволені спарингом і не приховували емоцій після поєдинку.

Нагадаємо, на турнірі UFC 320 Перейра повернув собі титул у напівважкій вазі, брутально побивши у першому раунді росіянина Магомеда Анкалаєва.

Завдяки цій перемозі Алекс став триразовим чемпіоном UFC: до двох титулів у напівважкій вазі 38-річний боєць володів поясом у середній вазі.

