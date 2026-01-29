Чемпіон UFC влаштував видовищний спаринг з відомою блогеркою-моделлю
Чемпіон UFC у напівважкій вазі Алекс Перейра здивував фанатів незвичним спарингом – його суперницею стала відома нідерландська модель та інфлюенсерка Вера Дейкманс.
Дівчина серйозно захоплюється кікбоксінгом і вирішила перевірити свої навички проти одного з найнебезпечніших бійців планети.
У відео видно, як Вера використовує весь свій арсенал ударів і не шкодує сил. Втім, Перейра не піддавався, але поводився максимально обережно – легко проводив кидки на канвас і завдавав символічних ударів, контролюючи ситуацію.
Обидва залишилися задоволені спарингом і не приховували емоцій після поєдинку.
Нагадаємо, на турнірі UFC 320 Перейра повернув собі титул у напівважкій вазі, брутально побивши у першому раунді росіянина Магомеда Анкалаєва.
Завдяки цій перемозі Алекс став триразовим чемпіоном UFC: до двох титулів у напівважкій вазі 38-річний боєць володів поясом у середній вазі.