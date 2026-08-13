ПСЖ за 50 млн євро завершив трансфер Торреса з Барселони – інсайдер

Нападник Барселони та збірної Іспанії Ферран Торрес продовжить кар'єру в Парі Сен-Жермен.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, угоду щодо трансферу форварда підтверджено. "Синьо-гранатові" отримають від паризького клубу компенсацію у розмірі 50 мільйонів євро.

Зазначається, що Ферран хотів трансферу лише у ПСЖ. Наразі трансфер завершений після того, як декілька днів угода перебувала на завершальному етапі. Гравець вже отримав дозвіл на проходження медичного огляду.

Раніше повідомлялося, що 26-річний іспанський форвард уже повністю узгодив із парижанами умови особистого контракту, який буде розрахований на чотири роки.

Нагадаємо, що Ферран є вихованцем Валенсії, який перебрався до Барселони 1 січня 2022 року із Манчестер Сіті. Відтоді провів за "блаугранас" 207 матчів, у яких відзначився 65 голами та 23 асистами. Разом із каталонською командою завоював 7 трофеїв.

Нещодавно Торрес став чемпіоном світу-2026 у складі збірної Іспанії. Футболіст каталонців забив у фіналі у ворота Аргентини, принісши своїй команді мінімальну перемогу 1:0. Загалом на його рахунку 25 м'ячів та 9 гольових передач у 65 іграх за "Червону Фурію".