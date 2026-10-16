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М’яч залетів за комірець воротарю: 18-річний талант Челсі забив неймовірний гол на тренуванні

Богдан Войченко — 16 жовтня 2026, 13:46
Скріншот
М’яч залетів за комірець воротарю: 18-річний талант Челсі забив неймовірний гол на тренуванні

18-річний захисник Челсі Лендон Еменало влаштував справжнє шоу на тренуванні лондонського клубу.

Молодий футболіст наважився на удар через себе після сейву голкіпера, а м'яч після неймовірної траєкторії опинився у воротах. Відео епізоду швидко стало хітом у соціальних мережах.

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Після сейву воротаря Еменало вирішив не втрачати момент і пробив через себе. М'яч злетів високо вгору, а потім несподівано опустився просто за комірець голкіперу, який, схоже, зовсім не очікував такого розвитку подій.

У підсумку захисник забив гол, який важко було б повторити навіть навмисно.

Не менш яскравою за сам удар стала реакція партнерів по команді. Футболісти Челсі хапалися за голови й не приховували здивування від побаченого. Такий гол міг би стати окрасою футбольного матчу, однак цього разу неймовірний епізод стався просто під час тренування.

Раніше повідомлялося, що у Венесуелі голкіпера підозрюють у зливі матчу через дивні пропущені голи з дальньої відстані.

ВІДЕО гол Челсі