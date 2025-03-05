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Наймиліша підтримка: Зінченко показав, як його доньки вболівали за нього в матчі Ліги чемпіонів

Богдан Войченко — 5 березня 2025, 16:05
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Наймиліша підтримка: Зінченко показав, як його доньки вболівали за нього в матчі Ліги чемпіонів

Захисник лондонського Арсеналу Олександр Зінченко опублікував миле відео того, як доньки підтримували його у матчі Ліги чемпіонів проти ПСВ (7:1).

Український футболіст показав Єву та Лею, які дуже уважно спостерігають за грою, а старша донечка ще й пояснює своїй сестрі правила гри і закликає дочекатися тата, адже "на заміну він прийде сюди".

"З такою підтримкою все під силу. Найдорожче", – підписав ролик Олександр.

Нагадаємо, Зінченко вийшов на заміну у матчі з ПСВ лише на 71 хвилині гри, після чого його команда ще двічі встигла засмутити суперників.

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Аналітичний портал SofaScore оцінив виступ гравця збірної України у 6,7 балів. За свої 20 хвилин на полі Олександр виграв одне верхове єдиноборство з одного, віддав 7 з 10 точних пасів та одного разу пробив повз ворота.

Після гри захисник "канонірів" висловився про звитягу над ПСВ, згадавши свої виступи за нідерландський клуб.

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