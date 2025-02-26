Сюрприз у ресторані: дружина Малиновського оригінально повідомила про поповнення

Дружина українського футболіста Руслана Малиновського Роксана поділилася зворушливим моментом, коли повідомила чоловікові радісну новину про майбутнє поповнення в сім’ї.

За її словами, вона вирішила зробити цей момент незабутнім і запросила Руслана на вечерю в один із найкращих ресторанів міста. Однак замість звичного десерту футболіст отримав маленьку коробочку з несподіваним сюрпризом – позитивним тестом на вагітність.

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Щоб зробити цю мить ще особливішою, їхня донька Олівія також долучилася до сюрпризу, додавши до декору спідничку своєї ляльки.

"Я запросила чоловіка в найкращий ресторан міста на вечерю, де йому замість десерту принесли маленьку коробочку з цікавим сюрпризом. Олівія додала спідничку своєї ляльки до декору", – розповіла Роксана у соцмережах.

Нагадаємо, Руслан і Роксана одружилися у 2016 році. Їхній доньці Олівії наразі п’ять років. Тепер у родині Малиновських очікується ще одна важлива подія, яка зробить їхню сім’ю ще міцнішою.

Цього сезону на рахунку 31-річного футболіста 5 матчів у межах Серії А. Контракт хавбека з Дженоа розрахований до літа 2027 року.