Бетмен за 150 тисяч євро: зірка Іспанії засвітив розкішний ланцюг, який підірвав соцмережі перед матчем ЧС

Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямал ще до старту матчу чемпіонату світу-2026 проти Австрії опинився в центрі уваги. Щоправда, цього разу не через футбол.

Під час прибуття на стадіон фотографи одразу звернули увагу на масивний діамантовий ланцюг, який прикрашав шию 18-річної зірки збірної Іспанії. Найбільше фанатів зацікавив величезний медальйон, який, схоже, виконаний у формі обличчя Бетмена.

Фото миттєво розлетілися соцмережами, а користувачі почали гадати, скільки ж коштує настільки ексклюзивна прикраса.

Lamine Yamal is READY. pic.twitter.com/W9MSJGATYu — Kalshi FC (@KalshiFC) July 2, 2026

Офіційної інформації про коштовність поки немає. Невідомо, хто саме виготовив ланцюг, ані скільки за нього заплатив футболіст. Водночас ювелірні експерти зазначають, що прикраса дуже схожа на індивідуальне замовлення.

Медальйон повністю інкрустований діамантами та підвішений на масивний ланцюг типу Cuban Link, який також усипаний дорогоцінним камінням. За попередніми оцінками, вартість такої ексклюзивної роботи може становити від 130 до 150 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що Неймар придбав собі літак та автомобіль у тематиці Бетмена за 50 млн фунтів.