Міжнародний союз ковзанярів допустив росіян і білорусів у нейтральному статусі до змагань

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) із наступного сезону-2026/27 послабив заходи щодо представників із Росії та Білорусі.

Про це інформує ISU.

Спортсменів із цих ворожих країн допустили до змагань під егідою ISU та інших міжнародних стартах у нейтральному статусі, без будь-яких державних символів.

Це стосується синхронного фігурного катання, командних гонок переслідування у ковзанярському спорті, естафетах у шорт-треку та командному чемпіонаті світу ISU.

Нейтральні спортсмени можуть брати участь у командних дисциплінах у складі команди AIN за умови виконання загальних кваліфікаційних вимог відповідних турнірів.

"Спортсмен або представник допоміжного персоналу не має права брати участь у статусі нейтрального спортсмена, якщо він: перебуває на дійсній службі у збройних силах або державних силових структурах Росії чи Білорусі, у будь-який момент після лютого 2022 року брав активну участь у військових діях у війні проти України, у будь-який момент після лютого 2022 року активно та публічно підтримував цю війну. Рішення щодо відповідності вимогам ухвалює Рада ISU, яка може делегувати цю перевірку незалежній комісії з оцінки відповідності. Особі, щодо якої проводиться перевірка, має бути надано можливість висловити свою позицію. Рішення про відмову в допуску може бути оскаржене відповідно до чинних правил ISU", – йдеться у листі Міжнародного союзу ковзанярів.

Додамо, що ISU здійснюватиме безперервний моніторинг умов проведення своїх змагань. Якщо Міжнародний союз ковзанярів дійде висновку, що участь нейтральних атлетів не створює ризиків для безпеки та спортивної доброчесності, обмеження можуть бути додатково пом'якшені.

Якщо ж ISU помітить якісь порушення зі сторони росіян та білорусів, то може повторно запровадити або посилити обмеження для ворожих представників.

Відсторонення росіян і білорусів від ISU тривало з березня 2022-го. Пізніше Міжнародний олімпійський комітет допустив трьох атлетів у програму фігурного катання на Олімпіаді-2026 у нейтральному статусі.

Нагадаємо, що наприкінці травня 2026-го Міжнародна федерація хокею скасувала відсторонення Росії на сезон-2026/27. Також санкції з Росії і Білорусі зняла Європейська федерація гімнастики.