Барселона підписала вінгера Боруссії Дортмунд

Німецький вінгер Боруссії Дортмунд Карім Адеємі став гравцем Барселони.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Іспанії.

Контракт розрахований на 5 років – до літа 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 22 мільйони євро та 7 мільйонів євро можливих бонусів. Також Боруссія Дортмунд отримає відсоток від суми наступного трансферу 24-річного німця.

Адеємі перейшов у німецький клуб влітку 2022 року з РБ Зальцбург за 30 мільйонів євро. З того часу взяв участь у 146 матчах у всіх турнірах, відзначившись 36 голами та 25 асистами. Вінгер відзначився 1 голом у 11 матчах за збірну Німеччини, у чемпіонаті світу 2026 року участі не брав.

Раніше повідомлялося про інтерес Барселони до Емеріка Ляпорта.