Барселона мінімум на 5 місяців втратила одного з основних півзахисників

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг зазнав важкої травми коліна, через яку пропустить близько 5 місяців.

Про характер пошкодження, яке гравець зазнав під час чемпіонату світу-2026 з футболу, повідомила пресслужба клубу.

Після проходження тестів у нідерландця діагностовано розрив медіальної колатеральної зв'язки.

Орієнтовні терміни відновлення в команді не розголошують, однак за інформацією ЗМІ та інсайдерів, у 2026 році 29-річний хавбек більше не зіграє.

У сезоні-2025/26 де Йонг провів 25 матчів, у яких забив 1 гол та віддав 5 результативних передач.

Напередодні німецький вінгер Боруссії Дортмунд Карім Адеємі став гравцем Барселони.