Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Легенда Барселони може повернутися в клуб у новій ролі

Олег Дідух — 22 липня 2026, 21:10
Легенда Барселони може повернутися в клуб у новій ролі

Легендарний у минулому півзахисник Барселони Серхіо Бускетс може повернутися у клуб у новій ролі.

Про це повідомляє Sport.es.

Минулого року Бускетс завершив кар'єру гравця та заявив про бажання спробувати себе в тренерському ремеслі. Свій шлях у новій професії легенда збірної Іспанії хоче розпочати саме у рідній Барселоні.

Він готовий увійти у тренерський штаб резервної команди Барселони. Колишній хавбек хоче пройти тренерський шлях із низів, перш ніж спробувати себе на елітному рівні.

В якості гравця Бускетс виступав за Барселону в 2008 – 2023 роках. Відзначився 18 голами та 46 асистами в 722 матчах у всіх турнірах. Тричі (в 2009, 2011 і 2015 роках) вигравав із каталонцями Лігу чемпіонів.

Барселона Серхіо Бускетс

Серхіо Бускетс

Революція в опорній зоні та телепатичний зв’язок з Лео: світ футболу не забуде Бускетса й Альбу
Перерва перед новим етапом життя: Бускетс розповів про плани стати тренером
Маскерано: Бускетс постарається стати тренером
У нас ще є трохи часу, – Мессі відреагував на рішення Бускетса завершити кар'єру
Рамос: Бускетс? Футбол залишився без одного із найблискучіших півзахисників

Останні новини