Легенда Барселони може повернутися в клуб у новій ролі

Легендарний у минулому півзахисник Барселони Серхіо Бускетс може повернутися у клуб у новій ролі.

Про це повідомляє Sport.es.

Минулого року Бускетс завершив кар'єру гравця та заявив про бажання спробувати себе в тренерському ремеслі. Свій шлях у новій професії легенда збірної Іспанії хоче розпочати саме у рідній Барселоні.

Він готовий увійти у тренерський штаб резервної команди Барселони. Колишній хавбек хоче пройти тренерський шлях із низів, перш ніж спробувати себе на елітному рівні.

В якості гравця Бускетс виступав за Барселону в 2008 – 2023 роках. Відзначився 18 голами та 46 асистами в 722 матчах у всіх турнірах. Тричі (в 2009, 2011 і 2015 роках) вигравав із каталонцями Лігу чемпіонів.