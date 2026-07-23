Адеємі пояснив, чому перейшов у Барселону

24-річний німецький вінгер Карім Адеємі пояснив, чому ухвалив рішення перейти з дортмундської Боруссії у Барселону.

Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.

"Гансі Флік – головна причина, чому я тут. Я багато з ним говорив та повірив йому з першого ж моменту. Я хочу допомогти йому досягати поставлених цілей", – заявив німець.

Нагадаємо, 23 липня Барселона оголосила про підписання 5-річного контракту з Адеємі. Сума трансферу склала 22+7 мільйонів євро.

Саме під керівництвом Фліка Адеємі дебютував у збірній Німеччини у вересні 2021 року та забив свій наразі єдиний гол за Будестім. Зі своїх 11 матчів за національну команду 4 вінгер провів саме під керівництвом чинного тренера Барселони.