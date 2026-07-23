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Ексфорвард Ліверпуля може стати альтернативою Альваресу для Барселони

Олег Дідух — 23 липня 2026, 15:47
Ексфорвард Ліверпуля може стати альтернативою Альваресу для Барселони
Дарвін Нуньєс
ФК Аль-Хіляль

Нападник Аль-Хіляля та збірної Уругваю Дарвін Нуньєс може продовжити кар'єру в Барселоні.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Барселона шукає нового центрфорварда після відходу Роберта Левандовського. Пріоритетною кандидатурою на заміну легендарному поляку є Хуліан Альварес, проте Атлетико Мадрид не хоче продавати аргентинця.

Якщо здійснити трансфер Альвареса так і не вдасться, Барселона спробує підписати Нуньєса. Оформити таке підписання буде значно легше та дешевше.

З січня поточного року Нуньєс де-факто випав зі складу Аль-Хіляля: його виключили з заявки на чемпіонат Саудівської Аравії після придбання Каріма Бензема. Сам Нуньєс також прагне покинути свій поточний клуб і був би радий отримати пропозицію від Барселони.

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