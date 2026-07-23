Ексфорвард Ліверпуля може стати альтернативою Альваресу для Барселони

Нападник Аль-Хіляля та збірної Уругваю Дарвін Нуньєс може продовжити кар'єру в Барселоні.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Барселона шукає нового центрфорварда після відходу Роберта Левандовського. Пріоритетною кандидатурою на заміну легендарному поляку є Хуліан Альварес, проте Атлетико Мадрид не хоче продавати аргентинця.

Якщо здійснити трансфер Альвареса так і не вдасться, Барселона спробує підписати Нуньєса. Оформити таке підписання буде значно легше та дешевше.

З січня поточного року Нуньєс де-факто випав зі складу Аль-Хіляля: його виключили з заявки на чемпіонат Саудівської Аравії після придбання Каріма Бензема. Сам Нуньєс також прагне покинути свій поточний клуб і був би радий отримати пропозицію від Барселони.