Ексфорвард Ліверпуля може стати альтернативою Альваресу для Барселони
Дарвін Нуньєс
ФК Аль-Хіляль
Нападник Аль-Хіляля та збірної Уругваю Дарвін Нуньєс може продовжити кар'єру в Барселоні.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Барселона шукає нового центрфорварда після відходу Роберта Левандовського. Пріоритетною кандидатурою на заміну легендарному поляку є Хуліан Альварес, проте Атлетико Мадрид не хоче продавати аргентинця.
Якщо здійснити трансфер Альвареса так і не вдасться, Барселона спробує підписати Нуньєса. Оформити таке підписання буде значно легше та дешевше.
З січня поточного року Нуньєс де-факто випав зі складу Аль-Хіляля: його виключили з заявки на чемпіонат Саудівської Аравії після придбання Каріма Бензема. Сам Нуньєс також прагне покинути свій поточний клуб і був би радий отримати пропозицію від Барселони.