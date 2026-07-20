Дівчина Ямаля зворушливо привітала коханого із перемогою на чемпіонаті світу

Ламін Ямаль після перемоги збірної Іспанії у фіналі чемпіонату світу-2026 отримав не лише золоту медаль і Кубок світу, а й зворушливе привітання від своєї дівчини Інес Гарсії.

Обраниця 19-річного футболіста опублікувала у соціальних мережах спільне фото Ямаля з головним трофеєм світового футболу та залишила короткий, але дуже теплий підпис.

"Ти це зробив. Вітаю, моя любов, ти чемпіон світу", — написала Інес.

Для самого Ямаля турнір завершився історичним успіхом. Попри те, що він забив лише один м'яч у восьми матчах, він залишався одним із ключових гравців збірної Іспанії, регулярно створював небезпечні моменти для партнерів і зробив вагомий внесок у чемпіонський похід "червоної фурії".

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Нагадаємо, у фіналі чемпіонату світу-2026 Іспанія в додатковий час мінімально перемогла Аргентину з рахунком 1:0, вдруге у своїй історії здобувши титул чемпіона світу.

Відзначимо, що найкращим гравцем фіналу ЧС-2026 став нападник Ферран Торрес, який став автором єдиного голу у зустрічі. Натомість найкращим футболістом усього Мундіалю став не Ліонель Мессі, а іспанець Родрі.