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Гранд АПЛ контактував із Зінченком після травми свого захисника – ЗМІ

Олексій Мурзак — 16 вересня 2026, 00:47
Гранд АПЛ контактував із Зінченком після травми свого захисника – ЗМІ
Олександр Зінченко
Getty Images

Манчестер Юнайтед розглядав можливість підписання українського захисника Олександра Зінченка після травми Люка Шоу.

За інформацією Old Trafford Pipers, манкуніанці контактували з оточенням 29-річного українця щодо можливого переходу. Зінченко міг стати варіантом для посилення позиції лівого захисника.

The Guardian також зазначає, що після пошкодження Шоу в Манчестер Юнайтед виникли додаткові проблеми на лівому фланзі оборони.

Ще на початку вересня The Peoples Person називав Зінченка одним із можливих варіантів для Манчестер Юнайтед. Видання звертало увагу на те, що українець доступний як вільний агент і міг би забезпечити конкуренцію та підстраховку для Шоу.

Нагадаємо, напередодні Аякс оголосив про відхід Зінченка з клубу на правах вільного агента. Український футболіст перейшов до Аякса з Арсенала 1 лютого 2026 року, проте взяв участь лише у 2 матчах, після чого отримав важку травму коліна, від якої відновлюється і досі.

Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 8 мільйонів євро.

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