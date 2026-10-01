Стою як ідіот біля цих твоїх тунців: дружина Зінченка показала кумедну переписку із футболістом

Влада Седан поділилася з підписниками епічною перепискою зі своїм чоловіком Олександром Зінченком, якого відправила до супермаркету за продуктами. Здавалося б, звичайний похід за покупками перетворився для українського футболіста на справжній квест.

Найбільше труднощів у Зінченка виникло з вибором тунця. Влада попросила чоловіка придбати конкретний продукт, однак футболіст не одразу зрозумів, який саме варіант потрібно взяти.

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Зінченко почав уточнювати деталі, але швидко розібратися у різноманітті банок із тунцем йому не вдалося. У результаті футболіст опинився посеред супермаркету перед полицею з продуктами та буквально не знав, що обрати.

Кульмінацією переписки стала фраза Зінченка: "Стою як ідіот біля цих твоїх тунців". Влада Седан не стала приховувати цей момент і опублікувала скриншоти діалогу у Threads.

Нагадаємо, напередодні Аякс оголосив про відхід Зінченка з клубу на правах вільного агента. Український футболіст перейшов до Аякса з Арсенала 1 лютого 2026 року, проте взяв участь лише у 2 матчах, після чого отримав важку травму коліна, від якої відновлюється і досі.

Раніше повідомлялося, що гранд АПЛ розглядає варіант із підписанням українського універсала.