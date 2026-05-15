Відома модель і блогерка оголосила про розрив стосунків із зіркою Реала

Бразильська блогерка та інфлюенсерка Вірджинія Фонсека офіційно підтвердила розставання з вінгером Реала Вінісіусом Жуніором.

Заява з'явилася вже наступного дня після того, як дівчина відвідала матч Реала проти Ов'єдо (2:0) у куртці з фотографією бразильського футболіста, чим лише підігріла чутки навколо їхніх стосунків.

У соцмережах Фонсека опублікувала довгий емоційний текст, у якому пояснила своє рішення завершити стосунки.

"Поки ми були разом, я дуже багато вкладала в ці стосунки, так само як і в усе, що роблю у своєму житті. Але я також жінка, і я дозволила собі прожити це без бар'єрів", – написала Вірджинія.

Також блогерка зазначила, що навчилася не йти на компроміси із власними принципами.

"Коли щось більше не має сенсу, я краще закрию цю главу з теплом, ніж залишатимуся просто заради цього. Сьогодні ми вирішили поважати шлях одне одного", – додала вона.

Нагадаємо, не так давно пара пережила коротке розставання через інтимні листування футболіста з іншими дівчатами, але після примирення стосунки знову розквітли.

Раніше Вінісіус та Вірджинія влаштували геловінську вечірку, на якій похизувалася веселими образами.