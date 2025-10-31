Скандальна зірка Реала відсвяткував Гелловін з коханою, перевтілившись у зловісного клоуна

Свято страху й веселощів не оминуло й зірок Реала. Бразильський вінгер Вінісіус Жуніор вирішив не чекати ночі з 31 жовтня на 1 листопада та влаштував гелловінську вечірку трохи завчасно.

Компанію йому склали не менш відомий партнер по мадридському клубу Едер Мілітао та його кохана Вірджінія Фонсека.

Читайте також : Реал став на сторону Алонсо у конфлікті з Вінісіусом

Святкування відбулося у родинній атмосфері – разом із Вірджінією на вечірці були її мама та троє дітей, які також підтримали тематичний настрій вечора.

Особливу увагу привернув костюм Вінісіуса: футболіст обрав образ зловісного клоуна, чим неабияк здивував фанатів.

Цікаво, що нещодавно пара Вінісіуса та Вірджинії пережила коротке розставання через інтимні листування футболіста з іншими дівчатами, але після примирення стосунки знову розквітли.

Нагадаємо, під час матчу з Барселоною (2:1) зірковий вінгер погрожував піти із Реала під час своєї сварки з головним тренером команди Хабі Алонсо.

Згодом бразилець публічно вибачився за свою поведінку, проте клуб все одно планує його покарати.