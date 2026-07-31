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Фіорентина підписала 19-річного центрбека Реала

Микола Літвінов — 31 липня 2026, 21:39
Фіорентина підписала 19-річного центрбека Реала
Віктор Вальдепеньяс
ФК Фіорентина

Італійська Фіорентина оголосила про трансфер центрального захисника мадридського Реала Віктора Вальдепеньяса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Терміни та фінансові деталі контракту не розголошуються.

Зауважимо, що 19-річний Вальдепеньяс є вихованцем молодіжних систем Райо Вальєкано, Леганеса та Реала. За першу команду "вершкових" центрбек відіграв 1 поєдинок протягом своєї кар'єри.

Утім за юнацькі склади "королівського" клубу гравець провів 57 матчів, у яких відзначився 4 голами та 1 результативною передачею. У сезоні-25/26 Вальдепеньяс виграв у складі мадридського колективу U-19 юнацьку Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, що нещодавно "фіалки" орендували іспанського захисника англійського Борнмута Алекса Хіменеса, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх. 

Реал Мадрид Фіорентина

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