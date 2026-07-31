Фіорентина підписала 19-річного центрбека Реала

Італійська Фіорентина оголосила про трансфер центрального захисника мадридського Реала Віктора Вальдепеньяса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Терміни та фінансові деталі контракту не розголошуються.

Зауважимо, що 19-річний Вальдепеньяс є вихованцем молодіжних систем Райо Вальєкано, Леганеса та Реала. За першу команду "вершкових" центрбек відіграв 1 поєдинок протягом своєї кар'єри.

Утім за юнацькі склади "королівського" клубу гравець провів 57 матчів, у яких відзначився 4 голами та 1 результативною передачею. У сезоні-25/26 Вальдепеньяс виграв у складі мадридського колективу U-19 юнацьку Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, що нещодавно "фіалки" орендували іспанського захисника англійського Борнмута Алекса Хіменеса, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх.