Вінісіус у захваті: дівчина зірки Реала поцілувалась з іншим чоловіком на реаліті-шоу

Навколо зірки мадридського Реала Вінісіуса Жуніора спалахнула нова хвиля обговорень у соцмережах.

Його дівчина, Вірджинія Фонсека, під час участі у популярному телешоу поцілувала в губи відомого телеведучого. Відео з поцілунком інфлюенсерка згодом опублікувала у своєму Instagram.

Читайте також : Фото Зрадив на очах у дітей: колишня дружина легендарного футболіста назвала причину їхнього розлучення

Кадри швидко розлетілися мережею та викликали неоднозначну реакцію фанатів. Проте найбільше користувачів здивувала реакція самого футболіста.

Вінісіус залишив під публікацією коментар із емодзі-серцем, що багато хто сприйняв як знак підтримки або ж спокійного ставлення до ситуації.

Нагадаємо, не так давно пара пережила коротке розставання через інтимні листування футболіста з іншими дівчатами, але після примирення стосунки знову розквітли.

Раніше Вінісіус та Вірджинія влаштували геловінську вечірку, на якій похизувалася веселими образами.