Вінісіус у захваті: дівчина зірки Реала поцілувалась з іншим чоловіком на реаліті-шоу
Навколо зірки мадридського Реала Вінісіуса Жуніора спалахнула нова хвиля обговорень у соцмережах.
Його дівчина, Вірджинія Фонсека, під час участі у популярному телешоу поцілувала в губи відомого телеведучого. Відео з поцілунком інфлюенсерка згодом опублікувала у своєму Instagram.
Кадри швидко розлетілися мережею та викликали неоднозначну реакцію фанатів. Проте найбільше користувачів здивувала реакція самого футболіста.
Вінісіус залишив під публікацією коментар із емодзі-серцем, що багато хто сприйняв як знак підтримки або ж спокійного ставлення до ситуації.
Нагадаємо, не так давно пара пережила коротке розставання через інтимні листування футболіста з іншими дівчатами, але після примирення стосунки знову розквітли.
Раніше Вінісіус та Вірджинія влаштували геловінську вечірку, на якій похизувалася веселими образами.