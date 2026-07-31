Центрбек Реала постане перед судом через звинувачення у розповсюдженні відео за участі неповнолітніх осіб

Центрального захисника мадридського Реала Рауля Асенсіо викликали до суду через підозру в розповсюдженні відео інтимного характеру з неповнолітніми дівчатами.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначається, футболісту інкримінують одразу два правопорушення: поширення інтимних відеозаписів людини без її згоди та передавання іншим особам відео з елементами сексуального характеру.

Разом з Асенсіо перед судом постануть його колишні партнери по команді з молодіжної системи "вершкових" – Ферран Руїс, Хуан Родрігес та Андрес Гарсія.

Варто зазначити, що Асенсіо на відміну від трьох своїх ексодноклубників фігурує у справі лише як розповсюджувач цього відео, а не його автор. Раніше вірогідні потерпілі вже відкликали свої звинувачення проти Рауля, але їм потрібно ще раз прийти до суду, щоб дати повторно свої свідчення.

Адвокати захисту намагалися скасувати конфіскацію телефонів футболістів з боку поліції, утім суд відхилив цю вимогу, зазначивши, що спортсмени створили собі хмарні акаунти, аби дистанційно видалити дані з пристроїв.

Нагадаємо, що ця справа розпочалася ще у 2023 році, коли двоє дівчат подали заяву до поліції за розповсюдження відео інтимного характеру без їхньої згоди.

Як стверджується, потерпілі були проінформовані про створення цих записів й попросили причетних до цього гравців їх видалити. Але потім вони дізналися, що плівки були злиті в мережу.

Асенсіо спочатку проходив по цій справі як свідок, проте потім проти футболіста було висунуто звинувачення у поширенні відео. За інформацією звинувачення, він попросив свого товариша відправити йому цей запис, а згодом він й сам почав надсилати його іншим людям.

Нагадаємо, що напередодні в Асенсіо діагностували травму прямого м'яза стегна правої ноги.