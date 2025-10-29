Знову разом: бразильська модель пробачила скандальній зірці Реала інтимні листування з іншими жінками

Зірка Реала Вінісіус Жуніор може похизуватись першими позитивними новинами цього тижня, а все через те, що він возз'єднався із колишньою.

Бразильська модель і блогерка Вірджинія Фонсека несподівано оголосила, що помирилася з форвардом, попри скандал, який кілька місяців тому наробив чимало галасу.

Раніше інсайдери повідомляли, що пара розійшлася через інтимні переписки Вінісіуса з іншими жінками, які дівчина випадково знайшла. Після цього Вірджинія видалила всі спільні фото й публічно заявила, що хоче "очистити життя від токсичних стосунків".

Та, схоже, пристрасть узяла гору над образою. Напередодні Фонсека опублікувала спільні фото та відео з футболістом, який влаштував їй романтичний сюрприз у номері шикарного готелю.

PAREJA CONFIRMADA 💘 Vinicius Jr. oficializó su romance con la influencer Virginia Fonseca a través de sus redes sociales 📲 pic.twitter.com/iFF61d0sM9 — PPZ SPORTS (@ppz_sports) October 28, 2025

Тепер модель вперше готова познайомити Вінісіуса зі своїми трьома дітьми від першого шлюбу – крок, який свідчить про серйозність намірів пари.

Нагадаємо, на 72 хвилині Ель Класіко проти Барселони (2:1) Хабі Алонсо вирішив замінити Вінісіуса та випустити замість нього іншого бразильця, Родріго Гоеса. Вінісіусу таке рішення не сподобалося.

Зірковий бразильський вінгер погрожував піти із Реала під час своєї сварки з головним тренером команди Хабі Алонсо.

Пізніше видання The Athletic по відео розшифрувало перепалку гравця та тренера. Тепер Вінісіусу загрожує покарання від клубу.