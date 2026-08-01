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Керівництво Арсенала схвалило можливий трансфер Вінісіуса

Олег Дідух — 1 серпня 2026, 14:31
Керівництво Арсенала схвалило можливий трансфер Вінісіуса
Вінісіус Жуніор
Getty Images

Керівництво Арсенала схвалило ідею підписання вінгера мадридського Реала та збірної Бразилії Вінісіуса Жуніора.

Про це повідомляє The Athletic.

Заради підписання Вінісіуса Арсенал готовий піти на порушення своєї існуючої структури зарплат і запропонувати бразильцеві значно вищу зарплату ніж та, яку наразі отримують найбільш високооплачувані гравці команди. Керівництво чемпіонів Англії вважає, що той маркетинговий і спортивний ефект, який принесе підписання вінгера, виправдає такі затрати.

Контракт Вінісіуса з Реалом діє до літа 2027 року, з продовженням угоди у мадридців виникли серйозні проблеми. Нещодавно Реал в ультимативній формі висунув бразильцеві остаточну пропозицію, яка більше не буде покращуватися. У найближчі кілька днів вінгер повинен дати відповідь.

У разі, якщо відповідь Вінісіуса буде негативною, Арсенал одразу вступить у гру. "Каноніри" сподіваються, що ситуація з контрактом бразильця допоможе збити ціну на нього.

У сезоні-25/26 Вінісіус провів у футболці "королівського" клубу 53 матчі, у яких забив 22 голи та віддав 14 асистів.

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