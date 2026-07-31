Реал готовий продати Вінісіуса у випадку відмови від нового контракту
Мадридський Реал зробив остаточну пропозицію бразильському вінгеру Вінісіусу Жуніору щодо продовження контракту.
Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, керівництво мадридського клубу поінформувало представників футболіста, що нинішня пропозиція є фінальною. "Вершкові" не мають наміру переглядати фінансові умови чи проводити нові раунди переговорів.
Якщо Вінісіус погодиться на запропоновані умови, сторони підпишуть новий контракт. У разі відмови Реал готовий розглянути продаж бразильця вже цього літа, щоб уникнути ситуації, коли він увійде в останній рік чинної угоди й згодом зможе залишити клуб безплатно.
Попри це, у Мадриді продовжують вважати Вінісіуса одним із ключових гравців команди. Пріоритетом клубу залишається продовження співпраці, а керівництво визнає, що його виступи протягом останніх років заслуговують на суттєве покращення фінансових умов.
Водночас у Реалі наголошують, що не мають наміру змінювати структуру зарплат у команді. Клуб не готовий порушувати встановлену систему оплати праці заради жодного футболіста, незалежно від його статусу чи значущості.
Чинна угода Жуніора з мадридським клубом розрахована до кінця червня 2027-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 140 мільйонів євро.
Зауважимо, що в сезоні-25/26 Вінісіус провів у футболці "королівського" клубу 53 матчі, у яких забив 22 голи та віддав 14 асистів. Нападник приєднався до мадридського колективу в липні 2018 року, коли командою керував ще Хулен Лопетегі.
Раніше нападник зазначав, що хоче продовжити кар'єру саме в мадридському колективі.