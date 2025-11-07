Скандальна колишня Ікарді відповіла на чутки про флірт із зіркою збірної Аргентини

Навколо телеведучої та бізнесвумен Ванди Нари знову розгорівся скандал. Цього разу – через чутки, нібито вона надіслала фліртове повідомлення футболісту Челсі Енцо Фернандесу, який уже давно перебуває у стосунках із Валентиною Сервантес.

Аргентинські ЗМІ повідомили, що Ванда нібито написала Фернандесу після того, як побачила його у своєму районі. У повідомленні начебто йшлося:

"Я щойно бачила тебе в околиці, напиши мені, якщо хочеш".

За чутками, Енцо показав це повідомлення своїй дівчині, знаючи, що вона зовсім скоро зустрінеться з Вандою особисто – на зйомках шоу MasterChef Celebrity Argentina, де Нара є ведучою, а Валентина бере участь як конкурсантка.

Журнал Caras навіть повідомив, що ця ситуація спричинила напруження між парою, адже Сервантес почувалася "незручно" через майбутні зйомки.

Однак сама Ванда Нара вже спростувала ці чутки, назвавши їх "повною нісенітницею".

"І скористаюся нагодою, щоб прояснити – усе, що кажуть про мене і твого чоловіка, – це вигадка," – сказала вона, звертаючись до Валентини.

Телеведуча також порадила дівчині не звертати уваги на подібні історії:

"Ласкаво просимо до світу слави. Тут завжди вигадують історії – просто не звертай уваги".

Валентина, своєю чергою, намагається не загострювати ситуацію.

"Я не маю до Ванди жодних претензій. Вона мені нічого не зробила. Люди просто люблять це роздмухувати," – прокоментувала Сервантес.

Дівчина також заперечила, що бачила будь-яке повідомлення від Ванди чи чула про це від Енцо:

"Ні, я не знаю ні про яке повідомлення. Енцо мені нічого не казав".

🌶️ Wanda Nara, Valentina Cervantes y un cara a cara para aclarar los tantos: "Las pavadas que dicen..."



👉🏽 En medio de rumores sobre supuestos mensajes entre la conductora y Enzo Fernández, Wanda enfrentó a la modelohttps://t.co/X4X1cKE0lQ pic.twitter.com/CNsod29gNs — Big Bang News (@bigbangnw) November 6, 2025

Схоже, новий епізод "аргентинської драми" між знаменитостями розв'язався ще до того, як встиг перерости у справжній скандал – хоча шанувальники пари Фернандеса вже активно обговорюють цей сюжет у соцмережах.

Нагадаємо, Енцо і Валентина мають двох дітей – доньку та сина, який святкує день народження вже цієї неділі. Минулого року вони навіть не на довго розійшлися, але згодом возз'єдналися.

Тим часом сама Ванда Нара продовжує залишатися головною героїнею світських хронік: після розлучення з Ікарді її пов'язували із музикантом L-Gante та навіть із гравцем ПСЖ Ашрафом Хакімі.