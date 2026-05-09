Команда не була послідовною: ключовий півзахисник Челсі оцінив останні результати клуба

Півзахисник лондонського Челсі Мойсес Кайседо відзначив відсутність стабільності в результатах колективу.

Його слова передає пресслужба Челсі.

"Команда не була послідовною. Я намагався використати це як можливість повчитися у всіх, тому що ми грали погано або робили неправильні речі. Можу сказати, що я зрозумів, що коли ми граємо непослідовно – ми програємо. Ми можемо вигравати один-нуль, а потім програвати. Тож, чесно кажучи, я багато чому навчився. У майбутньому це буде дуже важливо. Зараз головне – добре закінчити, тому що для нас ще є фінал Кубка Англії, тож ми хочемо викластися на повну".

Матч Ліверпуль – Челсі відбудеться в суботу, 9 травня на арені "Енфілд" у Ліверпулі о 14:30 за київським часом.

