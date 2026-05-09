Ліверпуль – Челсі: прогноз букмекерів на матч АПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 36 туру Англійської Прем'єр-ліги-2025/26, в якому Ліверпуль вдома прийматиме Челсі.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,96. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 3,75, на нічию – 3,80.

Поєдинок відбудеться 9 травня на "Енфілді". Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.

Востаннє команди зустрічались між собою 4 жовтня 2025 року. Тоді "сині" вирвали перемогу в компенсований час із рахунком 2:1.

Зазначимо, що Челсі має 6-матчеву програшну серію в АПЛ, через яку лондонці опустились на дев'яте місце в турнірній таблиці. Підопічні Арне Слота розташовуються на четвертій сходинці та вже в цьому турі можуть собі гарантувати участь у Лізі чемпіонів на наступний сезон.

