Тренер Ліверпуля розкрив, що знає стартовий склад Челсі на їхній матч

Тренер Ліверпуля Арне Слот знає, який буде стартовий склад Челсі на їхній матч 9 травня.

Про це він розповів на пресконференції.

"Якщо інформація правильна, кілька їхніх гравців, яких нам дуже не вистачало, повернулися. Тож це буде сильніша команда ніж минулого тижня. Якщо гравці, про яких вони кажуть, повернулися, то це буде величезною перевагою для них, як і для будь-якої команди".

Він також наголосив на важливості окремих гравців грати командно.

"Якщо ви втрачаєте своїх найкращих гравців, це ніколи не допомагає досягати результатів. Як завжди, це буде складна гра для обох команд, тому що ми маємо багато професіоналів. Це гра між багатьма дуже хорошими індивідуальними гравцями. Ми будемо сподіватися, що у нас також буде дуже хороша командна гра, тому що це зазвичай допомагає окремим гравцям бути краще".

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Ліверпуль, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,96. Натомість на звитягу Челсі можна поставити з коефіцієнтом 4,12, на нічию – 4,02.

