Ванда знову за своє: скандальна колишня відомого форварда фліртувала із зіркою Челсі перед його дружиною
В Аргентині розгорівся новий світський скандал за участю зірки Челсі Енцо Фернандеса та відомої телеведучої Ванди Нари, колишньої дружини Мауро Ікарді.
Як повідомляє La Nación, 38-річна Ванда, яка веде шоу Celebrity MasterChef, надіслала футболісту фліртове повідомлення:
"Я щойно бачила тебе в районі, напиши мені, якщо хочеш".
Але ситуація набула ще більш пікантного характеру, адже кохана Енцо, Валентина Сервантес, є учасницею цього самого шоу!
Фернандес, за даними журналіста Сантьяго Спосато, не став приховувати листа й одразу показав його Валентині. Кажуть, саме це і розлютило Ванду.
25-річна Валентина вже встигла прокоментувати чутки:
"Так, я бачила це. Але жодних повідомлень, наскільки знаю, не було. Енцо мені нічого не казав і я навіть не питала його про це."
Стосунки Енцо та Валентини тягнуться ще з дитинства. Пара має двох дітей – доньку та сина, який святкує день народження вже цієї неділі. Минулого року вони навіть не на довго розійшлися, але згодом возз’єдналися.
Тим часом сама Ванда Нара продовжує залишатися головною героїнею світських хронік: після розлучення з Ікарді її пов’язували із музикантом L-Gante та навіть із гравцем ПСЖ Ашрафом Хакімі.