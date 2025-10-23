Ванда знову за своє: скандальна колишня відомого форварда фліртувала із зіркою Челсі перед його дружиною

В Аргентині розгорівся новий світський скандал за участю зірки Челсі Енцо Фернандеса та відомої телеведучої Ванди Нари, колишньої дружини Мауро Ікарді.

Як повідомляє La Nación, 38-річна Ванда, яка веде шоу Celebrity MasterChef, надіслала футболісту фліртове повідомлення:

"Я щойно бачила тебе в районі, напиши мені, якщо хочеш".

🫣 | ESCÁNDALO



📲 La mediática Wanda Nara, le habría enviando un mensaje “subido de tono” a Enzo Fernández tiempo atrás, según varios medios argentinos.



📺 Valu Cervantes se encuentra participando en el reality “MasterChef Celebrity” de Argentina, donde Wanda es la conductora. pic.twitter.com/n98sTuPJ6W — Chelsea Uruguay (@CFCUruguay) October 20, 2025

Але ситуація набула ще більш пікантного характеру, адже кохана Енцо, Валентина Сервантес, є учасницею цього самого шоу!

Фернандес, за даними журналіста Сантьяго Спосато, не став приховувати листа й одразу показав його Валентині. Кажуть, саме це і розлютило Ванду.

25-річна Валентина вже встигла прокоментувати чутки:

"Так, я бачила це. Але жодних повідомлень, наскільки знаю, не було. Енцо мені нічого не казав і я навіть не питала його про це."

🚨AHORA | YANINA LATORRE LIQUIDÓ A WANDA NARA



En #SQP @yanilatorre fulminó a Wanda Nara por mandarle mensajes a Enzo Fernandez. La trató de 'zorra', 'tatiana', 'que tiene laburo gracias a ellos' y remató diciendo que a 'Valu Cervantes le chupas un huevo.'🔥 pic.twitter.com/Q35SixY8ow — El Impacto (@elimpactocom) October 21, 2025

Стосунки Енцо та Валентини тягнуться ще з дитинства. Пара має двох дітей – доньку та сина, який святкує день народження вже цієї неділі. Минулого року вони навіть не на довго розійшлися, але згодом возз’єдналися.

Тим часом сама Ванда Нара продовжує залишатися головною героїнею світських хронік: після розлучення з Ікарді її пов’язували із музикантом L-Gante та навіть із гравцем ПСЖ Ашрафом Хакімі.