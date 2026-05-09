Ліверпуль – Челсі: де дивитися матч 36-го туру АПЛ

У суботу, 9 травня, Ліверпуль прийматиме Челсі в одному з ключових матчів 36-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок на арені "Енфілд" у Ліверпулі розпочнеться о 14:30 за київським часом. Пряма трансляція зустрічі буде доступна на Setanta Sport.

У першому колі АПЛ сезону 2025/26 перемогу святкували "сині" (2:1), які забили вирішальний гол у компенсований час.

У турнірній таблиці підопічні Арне Слота займають четверте місце, маючи в активі 58 очок. Лондонський Челсі з 48 балами йде дев'ятим. Команда Калума Макфарлейна не перемагає вже шість матчів поспіль.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,96. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 3,75, на нічию – 3,80.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.