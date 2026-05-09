Челсі хоче підписати захисника Мілана вже цього літа

Центральний захисник Мілана Страхіня Павлович став однією з головних цілей європейських топклубів на літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Calciomercato.

Найбільшу активність наразі проявляє лондонський Челсі, який розглядає Павловича як заміну Бенуа Бадіашилю. Попри зацікавленість "міланців" у Бадіашилі, італійський клуб наразі не готовий розглядати варіанти з обміном гравців.

Керівництво Мілана розраховує отримати за свого провідного оборонця виключно грошову компенсацію, яка дозволить провести подальшу ротацію складу та профінансувати нові придбання.

Трансферна вартість Страхіні Павловича оцінюється у 50 мільйонів євро. Така сума дозволить Мілану зафіксувати значний прибуток у фінансовій звітності та зосередитися на підписанні захисника Маріо Гіли як потенційного наступника серба.

Попри статус ключового активу в системі Аллегрі, клуб готовий до продажу гравця за умови отримання гідної пропозиції, керуючись успішним досвідом попередніх великих трансферів на вихід.

У поточному сезоні Павлович зіграв 35 ігор, в яких забив 4 голи й віддав 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює його в 35 мільйонів євро.

