Скандальна кохана аргентинського нападника засвітила свої принади у соцмережах

Колишня жінка зірки Галатасарая Мауро Ікарді вирішила "дивувати" фанатів доволі відвертими кадрами.

Ванада Нара захотіла підняти актив на своєму профілі в Інстаграмі, згадавши старі часи, коли їй ледь не видалили акаунт за схожі дії, але під час прямої ефіру.

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Цього разу аргентинська модель захотіла випробувати свою долю на більш пікантних знімках, зібравши майже 500 тисяч лайків.

Нагадаємо, Ванда та Мауро більше не разом. Причини цього рішення лишаються невідомими. Зараз у пари йде процес розлучення.

Крім того, Нара вже зустрічається із відомим аргентинським репером L-Gante, який на 15 років молодший за неї.

В свою чергу Ікарді, який не так давно вибув до кінця сезону через важку травму, не афішує своїх нових стосунків, ймовірно, очікуючи возз'єднання зі своєю коханою.