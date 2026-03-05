З животиком на доріжці: Харлан показала своє тренування під час вагітності

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан продовжує залишатися активною навіть під час вагітності.

Українська спортсменка поділилася у соцмережах відео зі свого тренування, показавши, як підтримує форму в цей особливий період.

На кадрах Харлан виконує легкі рухи на фехтувальній доріжці, працюючи зі збільшеним животиком. Спортсменка демонструє обережні, але добре знайомі для себе елементи, поєднуючи рухливість та контроль над тілом.

Відео вона підписала короткою, але дуже теплою фразою:

"Ми обоє насолоджуємося цими рухами на доріжці".

Нагадаємо, напередодні титулована спортсменка поділилася зворушливою новиною про вагітність.

Харлан наразі проживає переважно в Італії разом зі своїм коханим Луїджі Самеле, який зробив пропозицію руки та серця.

Раніше українська фехтувальниця поділилася зворушливими кадрами відпочинку з Болоньї, а також з ефектної фотосесії з животиком.